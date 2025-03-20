Украинские военные получили до 16 лет за обстрел мирных жителей Курской области

Суд приговорил служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Климчука и Золтана Бровди к 15 и 16 годам лишения свободы за обстрел мирных жителей Кореневского района Курской области. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Как установили сотрудники ведомства и суд, в начале сентября прошлого года военные с оружием незаконно пересекли границу Российской Федерации.

В райцентре Кореневского района Курской области военные запугивали местных, занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения. А также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям. 10 сентября Бровди и Климчука задержали российские военные.

Как уточняется, первые три года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что 28-летнюю жительницу Крыма задержали по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах по заданию разведки министерства обороны Украины.

Правоохранители установили, что женщина вступила в один из украинских каналов в мессенджере Telegram и предложила свои услуги по сбору данных о расположении военных аэродромов, техники Вооруженных сил РФ и другой информации, интересующей украинскую сторону. Как установили сотрудники службы, этот канал использовало Главное управление разведки минобороны Украины.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.