Врач объяснила, почему весной люди чаще испытывают тревогу и раздражение

Весной люди чаще испытывают тревогу и раздражительность из-за гормональных изменений и перестройки организма. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, с приходом весны в организме повышается уровень серотонина, что напрямую влияет на эмоциональное состояние.

«Резкие перепады температуры и давления вызывают дискомфорт, особенно у метеочувствительных людей. Это может провоцировать усталость и ухудшение настроения. Накопленный за зиму стресс также может проявляться в виде эмоциональных всплесков», — отметила специалист.

Чтобы стабилизировать эмоциональное состояние, она советует поддерживать стабильный режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и сбалансированно питаться.

Недавно ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что моральные ценности человека подвержены сезонным колебаниям. Весной и осенью люди демонстрируют более консервативные взгляды, в то время как летом и зимой склоняются к либерализму.

Ранее врач перечислила заболевания, обостряющиеся весной.