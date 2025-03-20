«Взлом сознания»: к маркировке звонков для борьбы с мошенниками привлекут ИИ

Маркировка звонков и вывод названия организации, совершающей вызов, поможет «выбить у мошенников табуретку из-под ног». Заниматься этой работой и определять полезность звонка для каждого конкретного человека должен искусственный интеллект (ИИ), отметил в беседе с 360.ru эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологий» Борис Косарев.

Напомним, на днях депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Документ обяжет юрлиц предоставить операторам связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые.

Косарев согласился, что для борьбы с мошенниками, действующими от лица банков и госучреждений, нужно ввести культуру регистрации телефонных номеров. Сейчас сотрудники ФНС, банков и правоохранительных органов регулярно совершают звонки – нужно дать им возможность внести номера в базу, подчеркнул он. При этом, по мнению специалиста, распространять на обычные компании закон не нужно.

«Если мы боремся с мошенниками, на первом этапе надо говорить о маркировке звонков банков и госорганов и только о них, не распыляться на «полезные услуги» и прочее», — считает он.

Заниматься маркировкой звонков и определением их полезности для конкретного человека должен ИИ, считает Косарев. По его мнению, эффективное применение нейросетей важно для укрепления обороноспособности страны и грядущей в будущем войны операторов ИИ. Уже сегодня эти технологии активно используют преступники – это можно назвать взломом сознания, заключил эксперт.

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