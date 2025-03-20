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Россиянам рассказали о схемах мошенников с подделкой бизнеса

Специалист Косарев: мошенники начали применять схему с подделкой бизнеса
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали применять схему обмана россиян с подделкой бизнеса. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

По его словам, такие аферисты создают новости о компании, а также пишут положительные отзывы и делают публикации.

«У них красивые сайты. Они предлагают услуги на небольшие суммы и дают хорошую рекламу. При этом это оказываются мошенники, с которыми, по сути, ничего не сделать. И, желая что-то быстро купить, купить какую-то услугу, вы становитесь жертвой мошенников», — уточнил Косарев.

Эксперт добавил, что это позволяет мошенникам маскироваться под легальный бизнес.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов до этого говорил, что среди новых схем мошенников по обману россиян – лжепредложения о трудоустройстве, с помощью которых они распространяют вирусы и «угоняют» у них Telegram-аккаунты. Чтобы отличить настоящее объявление от фальшивого и не стать жертвой преступников, важно включать внутреннего скептика и никогда не доверять незнакомцам, отмечал он.

Ранее сообщалось, что мошенники для обмана россиян начали использовать новую схему с атаками БПЛА.

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