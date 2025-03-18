Диетолог назвал неожиданную опасность всеми любимого продукта

В яичном желтке содержится опасный холестерин, который может провоцировать развитие серьезных заболеваний. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.

«Холестерин в яичном желтке <...> вызывает атеросклероз и повышенный риск инсультов, инфарктов и прочих сердечно-сосудистых проблем. Поэтому людям стоит ограничивать потребление желтка», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, яйца следует с осторожностью употреблять аллергикам. Говоря о ежедневной дозе яиц, он порекомендовал употреблять не больше двух, если нет противопоказаний.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

Например, если у человека аллергия на березовую пыльцу, стоит избегать косточковых фруктов, моркови, сельдерея и березового сока. А при аллергии на ольху возможна непереносимость картофеля или паприки, отметила она.

Что касается цитрусовых, орехов, меда и яиц, от них, по ее словам, часто приходится отказываться не только весной.

Ранее врач назвал продукты, которые нельзя есть на завтрак.