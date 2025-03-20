Россиянам объяснили, как преодолеть зависимость от маркетплейсов

В России выросло число разводов из-за онлайн-шопоголизма. За последний год жители оставили на маркетплейсах 9 триллионов рублей, что превысило государственные расходы на здравоохранение, культуру и спорт. Зависимыми онлайн-покупателями становятся на фоне стресса, который они таким образом пытаются «слить», считает психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с 360.ru она сравнила шопоголизм с алкоголизмом.

Волна развития онлайн-торговли накрыла Россию после пандемии, когда жизнь вошла в привычное русло, считает специалист. Она подчеркнула, что речь идет не о химической зависимости, а именно о попытке преодолеть стресс.

«Как алкоголик, который бежит выпить, когда ему грустно или что-то идет не так. Есть люди, которые при плохом настроении начинают делать спонтанные покупки», — пояснила психолог.

Чтобы привлечь людей, маркетологи используют массу различных приемов, рекламных кампаний, вынуждая россиян покупать даже то, что им не нужно. Причем, вопреки всеобщему мнению, шопоголиками в равной степени бывают как женщины, так и мужчины – они покупают вещи, которые даже не успевают носить – например, коллекционируют кроссовки и худи, подчеркнула Панфилова.

Психолог посоветовала начинать борьбу с шопоголизмом с оценки своего гардероба и четкого понимания, чего конкретно не хватает человеку. Часто это помогает найти массу забытых вещей и освежить гардероб без лишних трат. Также можно найти хобби и чаще ходить на мастер-классы, уроки, выставки, которые тоже помогают отвлечься и снять стресс.

«Чем разнообразнее жизнь человека, тем он легче и быстрее справляется со всякими там стрессами и со всякими неприятностями, которые на него свалились», — заключила психолог.

Напомним, согласно исследованию, почти треть (30%) россиян ежедневно заходят на странички маркетплейсов. 20% из них заходят туда несколько раз в день, чтобы проверить скидки на избранные товары, полистать ленту рекомендаций и так далее. Еще 10% уточнили, что посещают онлайн-площадки только раз в день. 23% опрошенных ответили, что заходят туда несколько раз в неделю только ради покупок, а не для того, чтобы провести так свое свободное время.

Ранее психолог оценил, как ограничения на онлайн-покупки повлияет на россиян.