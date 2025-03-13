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Психолог оценил, как ограничения на онлайн-покупки повлияет на россиян

Психолог Зберовский: самозапрет на маркетплейсах не поможет шопоголикам
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили ввести возможность самозапрета на маркетплейсах, а также возможность установить лимит на покупки. По мнению психолога, доктора культурологии Андрея Зберовского, шопголизм – это действительно колоссальная социальная проблема, однако такие меры не помогут с ней справиться.

Напомним, вице-спикер Госдумы направил обращение главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил ввести возможность самозапрета на покупки на маркетплейсах. По его мнению, это может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам и позволит россиянам избежать финансовых проблем. На днях стало известно, что Минэкономразвития согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению этого инструмента.

«Зависимость от онлайн-покупок несомненно существует. С этим мы, семейные психологи, достаточно часто имеем дело, потому что это создает конфликты в семьях. И конфликты часто довольно жесткие», — объяснил специалист в беседе с 360.ru.

Он привел в пример такую проблему, как ситуация, когда мужчина внезапно узнает, что его жена потратила на онлайн-покупки семейный бюджет или даже оформила кредит. Так, по словам Зберовского, одна из его клиенток купила 40 пар обуви, что по-настоящему шокировало ее мужа. Однако самозапрет не поможет справиться с желанием совершать импульсивные покупки, считает психолог. Имеющие такую зависимость люди всегда найдут способы перехитрить самих себя – например, начнут заказывать товары через профили своих родственников.

Однако в целом внимание депутатов к этой проблеме специалист оценил положительно, подчеркнув, что о ней надо говорить, но конкретно предлагаемый в этом случае инструмент будет бесполезен.

Ранее эксперт онлайн-торговли оценил возможный эффект от самозапрета на маркетплейсах.

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