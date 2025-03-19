Россияне ответили, сколько времени они проводят на маркетплейсах

Почти треть (30%) россиян ежедневно заходят на странички маркетплейсов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

20% из них заходят туда несколько раз в день, чтобы проверить скидки на избранные товары, полистать ленту рекомендаций и так далее.

«Каждый день по несколько часов сижу на маркетплейсах», — поделилась участница опроса.

Еще 10% уточнили, что посещают онлайн-площадки только раз в день. 23% опрошенных ответили, что заходят туда несколько раз в неделю только ради покупок, а не для того, чтобы провести так свое свободное время.

27% респондентов посещают маркетплейсы несколько раз в месяц или реже. Они заходят на площадки только, если нужно купить что-то, что они не могут или не успевают купить в обычных магазинах.

«Захожу, когда совершаю запланированные покупки, чтобы сравнить цены с другими продавцами аналогичных товаров, а это бывает не часто», — рассказала участница опроса.

17% сообщили, что не пользуются маркетплейсами, оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Исследование Яндекс Маркета о том, как люди ищут товары в интернете, до этого показало, что почти половина россиян (49%) перед покупкой брендовых товаров в интернете проверяют их наличие на любимых маркетплейсах и в социальных сетях.

Ранее психолог оценил, как ограничения на онлайн-покупки повлияют на россиян.