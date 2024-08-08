Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как времена года влияют на моральные ценности людей

PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что моральные ценности человека подвержены сезонным колебаниям. Весной и осенью люди демонстрируют более консервативные взгляды, в то время как летом и зимой склоняются к либерализму. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В десятилетнем исследовании приняли участие более 230 тысяч жителей США, Канады, Великобритании и Австралии. Добровольцев попросили оценить свою приверженность пяти моральным ценностям, из которых три были связаны с консервативными взглядами: преданность группе, уважение к авторитету и священность традиций. Другие две ценности относились к либеральным убеждениям, связанным с индивидуальными правами — равенством и борьбой с насилием.

Результаты показали, что поддержка коллективистских ценностей американцами возрастала весной и осенью. Похожие тенденции были замечены у участников из Канады и Австралии, в то время как в Великобритании сезон не влиял на уровень консерватизма.

По мнению ученых, один из возможных факторов, объясняющих этот феномен, заключается в колебаниях уровня тревожности. Известно, что уровень тревожности меняется в зависимости от сезона, достигая пика весной и осенью. Возможно, в эти периоды, когда природа претерпевает изменения, люди подсознательно стремятся к поддержке и стабильности через укрепление групповых связей.

Ранее ученые объяснили, почему в жару часто пропадает аппетит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами