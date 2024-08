Стало известно, как времена года влияют на моральные ценности людей

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что моральные ценности человека подвержены сезонным колебаниям. Весной и осенью люди демонстрируют более консервативные взгляды, в то время как летом и зимой склоняются к либерализму. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В десятилетнем исследовании приняли участие более 230 тысяч жителей США, Канады, Великобритании и Австралии. Добровольцев попросили оценить свою приверженность пяти моральным ценностям, из которых три были связаны с консервативными взглядами: преданность группе, уважение к авторитету и священность традиций. Другие две ценности относились к либеральным убеждениям, связанным с индивидуальными правами — равенством и борьбой с насилием.

Результаты показали, что поддержка коллективистских ценностей американцами возрастала весной и осенью. Похожие тенденции были замечены у участников из Канады и Австралии, в то время как в Великобритании сезон не влиял на уровень консерватизма.

По мнению ученых, один из возможных факторов, объясняющих этот феномен, заключается в колебаниях уровня тревожности. Известно, что уровень тревожности меняется в зависимости от сезона, достигая пика весной и осенью. Возможно, в эти периоды, когда природа претерпевает изменения, люди подсознательно стремятся к поддержке и стабильности через укрепление групповых связей.

