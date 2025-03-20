Россиянам рассказали, кого затронет рекордное повышение социальной пенсии

В России с 1 апреля проведут индексацию социальных пенсий и других пособий и выплат – эта мера направлена на поддержку жителей в условиях инфляции. Вырастет соцпенсия сразу на 14,75% — это рекордный показатель за последние годы, уточняет 360.ru.

В прошлом году социальные пенсии повышали только на 7,5%. Обычно прибавку привязывают к ситуации в экономике, в том числе инфляционным показателям по итогам прошедшего года и с учетом роста прожиточного минимума.

В этом году повышение затронет пенсионеров по старости, в числе которых – не имеющие российского гражданства лица, живущие в стране от 15 лет. Также выплаты получат представители малочисленных народов Севера, инвалиды всех групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без одного или обоих родителей.

Индексация позволит повысить соцпенсию по старости до 8 824,08 рубля. Инвалиды третьей группы получат 7 500,53 рубля, второй – до 8 824 рублей, а инвалиды первой группы и второй группы с детства – 17 648,24 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды будут получать по 21 177,59 рубля.

Потерявшие родителей дети получат 8 824,08 рубля, если речь идет о потере обоих кормильцев, то выплата составит 17 648,24 рубля. Студенты очники и студенты в возрасте до 23 лет также имеют право на социальные стипендии до конца учебы.

Кроме того, пенсионеры, достигшие в апреле 80 лет или те, кто получил в этом месяце первую группу инвалидности, получат прибавку в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии в 9,5%. Фиксированная часть выплат, таким образом, достигнет 8 907,70 рублей.

Напомним, в общей сложности индексация коснется примерно 4,2 млн человек. Средства на повышение выплат в бюджете уже заложены — на эти цели выделено около 85 млрд рублей. Подробнее о том, на сколько вырастут социальные пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.