Повышение пенсий в апреле 2025 года: кому и на сколько проиндексируют выплаты

Кого затронет индексация социальных пенсий и сколько составит прибавка

В России с 1 апреля рекордно вырастут социальные пенсии. Эти выплаты получают самые незащищенные категории граждан. В общей сложности индексация коснется примерно 4,2 млн человек. Средства на повышение выплат в бюджете уже заложены — на эти цели выделено около 85 млрд рублей. На сколько вырастут социальные пенсии — в материале «Газеты.Ru».

На сколько проиндексируют социальные пенсии

В России индексация пенсий традиционно проходит в несколько этапов. Самая массовая, касающаяся страховых пенсий по старости, приходится на январь. С 1 апреля традиционно повышаются социальные пенсии. 7 марта постановление об их индексации подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

на 14,75% вырастут с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России

Этот размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год.

Индексация социальных пенсий в 2025 году значительно выше той, что была год назад. Напомним, в апреле 2024 года социальные пенсии выросли на 7,5%. При этом самая масштабная индексация социальных пенсий в РФ была зафиксирована в 2022 году: повышение выплат составило 19,46%.

Социальная пенсия в 2025 году: что это такое и как ее оформить В России есть несколько видов пенсионных выплат. Помимо страховой пенсии, которую получает большинство... 05 февраля 17:55

Кому положены социальные пенсии

Социальная пенсия в России назначается по старости, по инвалидности или по потере кормильца.

Социальная пенсия по старости положена:

Гражданам, которые никогда не работали или не заработали достаточно стажа для назначения трудовой пенсии. В 2025 году на пенсию по старости мужчины выходят в 68 лет, а женщины — в 63 года. В 2026 году эти возрастные рамки вырастут на год.



Лицам без гражданства, которые проживают в России не менее 15 лет.



Представителям коренных народов Севера. Эта категория граждан выходит на пенсию по старости значительно раньше: мужчины в возрасте от 55 лет, женщины — в возрасте от 50 лет.

Социальная пенсия по инвалидности назначается:

детям-инвалидам,



людям с инвалидностью, у которых отсутствует страховой стаж.

Социальная пенсия по потере кормильца положена:

Детям до 18 лет;



Студентам очных форм обучения не старше 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей, — до завершения обучения.



Детям умершей одинокой матери или тем, чьи родители неизвестны.

Апрельская индексация в размере 14,75% затронет и ряд других категорий граждан. Среди них:

участники Великой Отечественной войны;



граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;



летчики-испытатели и космонавты;



граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Как изменятся выплаты

Как сообщил Михаил Мишустин, апрельская индексация затронет порядка 4,2 млн человек. На нее будет потрачено около 85 млрд рублей из бюджета Социального фонда.

до 8824,08 рубля вырастет социальная пенсия по старости после апрельской индексации

Примерно такую же сумму будут получать малочисленные народы Севера (8822,91 рубля) и дети, потерявшие одного кормильца (8824,08 рубля).

Дети, лишившиеся обоих кормильцев, одинокой матери, а также те, чьи родители неизвестны, будут получать выплату в размере 17,65 тыс. рублей ежемесячно.

Также с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии инвалидам. После повышения суммы составят:

инвалидам III группы — до 7,5 тыс. руб.;



инвалидам II группы — до 8,82 тыс. руб.;



инвалидам I группы — до 17,65 тыс. руб.;



инвалидам с детства II группы — 17,65 тыс. руб.;



инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 21,18 тыс. руб.

Кому еще повысят пенсию в апреле

Значительное повышение пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет. При достижении этого возраста фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза.

Как рассказали в пресс-службе Социального фонда России, повышение пенсии производится со дня рождения пенсионера. При этом первая выплата повышенной пенсии поступает на следующий месяц после юбилея.

Для получения повышенной пенсии по достижении 80 лет не нужно писать заявлений: деньги пересчитываются и начисляются автоматически.

Как увеличить размер будущей пенсии

Сегодня у граждан есть возможность напрямую влиять на размер своей будущей пенсии. Чтобы увеличить сумму пенсионных выплат в будущем, руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов рекомендует использовать все уровни пенсионной системы:

Следить за своим базовым минимумом. Универсальный фундамент — это страховая пенсия от государства. Если работаете по найму, просто следите, чтобы ваши баллы и стаж были правильно учтены Социальным фондом России. Если вы самозанятый, пользуйтесь другими инструментами, так как сама логика формирования страховой пенсии создает ограничения для вашего будущего дохода. Например, за год можно купить ограниченное количество баллов и стажа по страховой пенсии.



Универсальный фундамент — это страховая пенсия от государства. Если работаете по найму, просто следите, чтобы ваши баллы и стаж были правильно учтены Социальным фондом России. Если вы самозанятый, пользуйтесь другими инструментами, так как сама логика формирования страховой пенсии создает ограничения для вашего будущего дохода. Например, за год можно купить ограниченное количество баллов и стажа по страховой пенсии. Управлять средствами накопительной пенсии . В этом поможет программа долгосрочных сбережений. Если перевести в нее средства накопительной пенсии, вы сможете самостоятельно влиять на срок выплаты этих денег.



. В этом поможет программа долгосрочных сбережений. Если перевести в нее средства накопительной пенсии, вы сможете самостоятельно влиять на срок выплаты этих денег. Пользоваться корпоративными пенсионными программами . Некоторые компании готовы вносить существенный вклад в пенсионное обеспечение ценных работников в будущем. Например, в рамках корпоративных пенсионных программ предприятия нередко софинансируют взносы своих сотрудников либо полностью обеспечивают ценным кадрам пенсию. Как правило предприятие отправляет взносы в негосударственный пенсионный фонд. А тот, в свою очередь, инвестирует средства, ежегодно начисляя доход на накопленную сумму.



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Такие рекомендации позволят встретить пенсию с комфортной финансовой подушкой и обеспечить себе стабильное положение в будущем.