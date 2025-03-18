Суд арестовал бизнесменов за поставку некачественных противогазов по госконтракту

Суд в Санкт-Петербурге арестовал пятерых подозреваемых по делу о хищении 238,2 млн рублей из государственного бюджета при выполнении госконтрактов на поставку противогазов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Отмечается, что арестованы начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олег Сайфулин, генеральный директор компании «Таганай АВМ» Василий Ажойчик, его заместитель Сергей Зиновьев, а также фактические руководители фирмы «Каскад» Виталий Марков и Олег Дмитриев.

По данным следствия, Сайфулин и неустановленные лица осенью 2023 года похитили средства из бюджета, предназначенные для покупки противогазов. Подконтрольное чиновнику ведомство с сентября 2023 года по октябрь 2024 года договорилось с несколькими частными фирмами о приобретении противогазов, однако качество изделий не соответствовало должному уровню.

В суде заявили, что все были проинформированы о том, что указанные противогазы не допущены до обращения на российский рынок и не могут считаться безопасными для потенциальных покупателей, а также не могут быть применены в качестве средств индивидуальной защиты. Несмотря на это, компаниям перечислили 238,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России «мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

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