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Суд арестовал бизнесменов за поставку некачественных противогазов по госконтракту

Суд Петербурга арестовал бизнесменов за плохие противогазы на 238 млн рублей
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Виталий Аньков/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге арестовал пятерых подозреваемых по делу о хищении 238,2 млн рублей из государственного бюджета при выполнении госконтрактов на поставку противогазов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Отмечается, что арестованы начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олег Сайфулин, генеральный директор компании «Таганай АВМ» Василий Ажойчик, его заместитель Сергей Зиновьев, а также фактические руководители фирмы «Каскад» Виталий Марков и Олег Дмитриев.

По данным следствия, Сайфулин и неустановленные лица осенью 2023 года похитили средства из бюджета, предназначенные для покупки противогазов. Подконтрольное чиновнику ведомство с сентября 2023 года по октябрь 2024 года договорилось с несколькими частными фирмами о приобретении противогазов, однако качество изделий не соответствовало должному уровню.

В суде заявили, что все были проинформированы о том, что указанные противогазы не допущены до обращения на российский рынок и не могут считаться безопасными для потенциальных покупателей, а также не могут быть применены в качестве средств индивидуальной защиты. Несмотря на это, компаниям перечислили 238,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России «мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

Ранее на Северном Кавказе более 40 человек обвинили в хищении 2,8 млрд рублей.

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