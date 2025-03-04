Эксперт назвал продукты питания, которые чаще всего подделывают

Несмотря на многочисленные меры по борьбе с недобросовестными производителями, в некоторых категориях пищевой промышленности доля фальсификата достигает 50-60%. В том числе это происходит из-за недостаточных полномочий применять санкции к нарушителям. Чаще всего подделывают колбасу, соки, соусы и консервы, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов Общественной Службе Новостей.

Фальсификатом можно считать любой продукт, состав которого не соответствует указанному на упаковке — например, если вместо сахара применяют искусственные подсластители.

«Самая главная опасность фальсификации в том, что ее, как правило, невозможно распознать без экспертных лабораторных исследований. Поэтому она так востребована», — подчеркнул эксперт.

Бороться с фальсификатом помогает, в частности, маркировка продукции, за счет которой удалось значительно снизить долю подделок в «молочке». А вот там, где маркировки нет, фальсификата больше. Так, процент поддельных товаров может варьировать от 10-20% до 50-60% в таких категориях, как консервы — например, часто подделывается сайра. Это касается также колбасной продукции, мясной и рыбной консервации, некоторых соусов и соков, отметил Павлов.

По мнению эксперта, исключить появление фальсификата в торговых сетях мешает основной препятствие – это ограничения на проверки предприятий, которые не позволяют жестко наказывать нарушителей. При этом надзорные органы все же стараются делать все возможное, чтобы минимизировать количество поддельного товара на полках магазинов. От него страдают все, включая государство, покупателей, добросовестных производителей.

«Мы продолжим этим заниматься максимально тщательно», — заключил правозащитник.

До этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в 2024 году больше всего фальсификата среди молочных продуктов было обнаружено в сливочном масле. Он также напомнил о начале использования системы, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований. В связи с этим служба может доначислять налоги предприятиям, которые использовали растительные жиры, но не доплатили налоги.

Ранее врач объяснила, чем опасен молочный фальсификат в российских магазинах.