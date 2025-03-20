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Тренеры рассказали об эффективности приседаний сумо

Pravda.Ru: приседания сумо помогут укрепить ноги
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Приседания сумо помогут укрепить ноги и ягодицы, особенно приводящие, четырехглавые и ягодичные мышцы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Они уточнили, что при выполнении этого упражнения нужно широко поставить ноги и направить носки наружу, чтобы активировать различные группы мышц.

«Во время опускания колени следуют за пальцами ног, спина остается прямой, а туловище — устойчивым. Возвращение в положение стоя следует выполнять контролируемым образом, надавливая в основном на пятки для максимальной активации ягодичных мышц», — уточнили в сообщении.

По словам специалистов, такие приседания можно делать как с собственным весом, так и с гантелями или гирей, чтобы повысить интенсивность. Они помогут улучшить мышечную выносливость, стабильность суставов и силу ног.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что приседания с весом являются одним из самых эффективных базовых упражнений, которые помогают прокачать тело. По его словам, они активно задействуют ягодичные мышцы и ноги. Для проработки ягодиц и бедер эксперт советует выполнять выпады с гантелями.

Ранее было названо упражнение, которое поможет эффективно проработать пресс.

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