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Фитнес-тренер назвал самые эффективные упражнения для прокачки тела

Тренер Серегин: приседания с весом можно выполнять для прокачки тела
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Unsplash

Приседания с весом являются одним из самых эффективных базовых упражнений, которые помогают прокачать тело. Об этом рассказал фитнес-тренер Сергей Серегин, передает Pravda.Ru.

По его словам, они активно задействуют ягодичные мышцы и ноги. Для проработки ягодиц и бедер эксперт советует выполнять выпады с гантелями. Кроме того, он советует делать ягодичный мост — как с собственным весом, так и с утяжелителями, например, с гирей. Тренер также отметил, что простая ходьба также может прокачать ягодичные мышцы, если выполнять ее правильно.

«Если человек привык ходить на носках, ягодицы могут прорабатываться лучше, в то время как ходьба на пятках не дает такого эффекта», — уточнил Серегин.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Ранее фитнес-эксперт оценила пользу тренировок на голодный желудок.

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