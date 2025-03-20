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Полиция задержала афериста, обменявшего москвичу доллары на 30 млн рублей «банка приколов»

В Москве задержан мошенник, обменявший $30 тысяч на фальшивые рубли
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Подозреваемого в обмене валюты на билеты «банка приколов» задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемого стали разыскивать после того, как москвич обратился к нему с просьбой обменять $30 тысяч. Мужчина нашел «трейдера» в социальных сетях, во время встречи новый знакомый в обмен на доллары передал ему 30 миллионов рублей.

После того, как трейдер скрылся, москвич понял, что деньги оказались фальшивыми, и обратился в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Псковской области женщина поверила обещаниям неизвестного, который рассказал о дополнительном заработке. Пострадавшая поверила и стала следовать инструкциям афериста, который выманивал у нее деньги. Всего женщина лишилась 10,5 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На счета, на которые отправляла деньги женщина, наложили арест.

Ранее россиянам рассказали о пяти приемах мошенников, которые отключают логику.

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