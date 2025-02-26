Россиянка инвестировала в мошенников 10,5 млн рублей

В Псковской области женщина потеряла крупную сумму, доверившись мошенникам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Женщина начала общаться с неизвестным, который пообещал ей помочь выгодно инвестировать средства. Следуя инструкциям злоумышленника, она потеряла 10,5 млн рублей, которые находились на ее банковских счетах.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На банковские счета, куда поступили средства обманутой женщины, по решению суда и с согласия надзирающего прокурора наложили арест. Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого 72-летняя пенсионерка из Белогорья осталась без накоплений, пытаясь спасти деньги от мошенников. В течение двух дней горожанка перевела все имевшиеся у нее средства в сумме 2,7 млн рублей на указанные аферистами реквизиты.

Ранее в Смоленской области школьница перевела мошенникам деньги с карты матери.