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Россиянам рассказали о пяти приемах мошенников, которые отключают логику

МВД: мошенники используют иллюзию эксклюзивности, обещая выгодные инвестиции
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Shutterstock

Мошенники используют несколько психологических и маркетинговых уловок при обмане на инвестициях, которые «отключают логику» у пострадавших. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По словам правоохранителей, в первую очередь для потенциальных жертв создают иллюзию эксклюзивности («Только для избранных»). Также мошенники обещают высокую доходность без риска («Доход 10% в месяц! Без потерь!»). Очень популярным рычагом давления у любых мошенников, в том числе инвестиционных, является срочность («Только сегодня!», «Только пять мест! Последний шанс!»). Для убедительности аферисты используют поддельные графики и отчеты, подключают лжеэкспертов и создают липовые отзывы.

«Если вы хотите вложиться в «новый проект», спросите себя: кто регулирует этот бизнес, где официальные документы, есть ли реальные активы и прибыль. Если хотя бы по одному пункту возникли сомнения — не вкладывайте ни копейки», — призвали в МВД.

В ведомстве также предупреждали, что мошенники часто скрываются под видом брокеров и обещают пассивный заработок, вовлекая своих жертв в обман. По данным ведомства, потенциальных жертв мошенников должно насторожить отсутствие прозрачности и признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, которые перечислены на сайте Центробанка.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.

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