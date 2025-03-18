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Врач раскрыл, чем опасен грипп А

Врач Тимаков: грипп А может быстро перерасти в пневмонию
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Shutterstock/FOTODOM

Грипп типа А отличается высокой агрессивностью и способен быстро спровоцировать развитие пневмонии. Об этом в интервью kp.ru сообщил кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Тимаков.

«Этот вирус фактически собрал свойства нескольких других штаммов, как человеческих, так и от животных. В результате инфекция имеет более острое, выраженное начало. И более активно затрагивает нижние дыхательные пути, бронхи и легкие», — объяснил специалист.

Он отметил, что особенно уязвимы перед вирусом типа А те, кто давно не болел гриппом, не делал прививку или недавно перенес коронавирус. В перечисленных случаях, по его словам, возбудитель легко преодолевает защитные барьеры организма и в течение двух суток может вызвать первичную вирусную пневмонию.

Заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев до этого говорил, что нестабильная погода и перепады температуры воздуха с плюса на минус стали основной причиной очередного подъема заболеваемости. Эпидемиологический сезон, при котором активно распространяются грипп и ОРВИ, продолжится до тех пор, пока погода не «устаканится», указал эксперт.

Ранее россиянам назвали опасный симптом при ОРВИ.

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