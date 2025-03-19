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Российская пенсионерка продала квартиру, поверив в замену счетчиков

В Саратовской области пенсионерка осталась без денег и квартиры из-за мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Балаково лишилась 2,8 млн рублей и квартиры, поверив в замену электросчетчиков. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

Неизвестные связались с 68-летней женщиной под видом сотрудников компании «Энергосбыт», аферисты сообщили, что ей необходима срочная замена счетчиков. При составлении заявки заявительница перешла на сайт «Госуслуг», после чего на ее телефон стали приходить СМС-коды, которые она продиктовала собеседнику.

Спустя некоторое время пожилой женщине поступил ряд звонков от якобы специалистов Центробанка и Росфинмониторинга. Совместными усилиями собеседники убедили женщину, что до этого она общалась с мошенником и теперь на нее оформлена доверенность, некие злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями и квартирой.

Испуганная пенсионерка сама выставила недвижимость на продажу, вырученные от сделки 2,8 млн рублей она перевела на указанный преступниками «безопасный счет». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее российская пенсионерка отдала возлюбленному иностранцу из соцсетей 1,6 млн рублей.

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