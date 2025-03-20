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Москвичей ждет потепление в четверг

Гидрометцентр: в Москве 20 марта потеплеет до +9°C
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве четверг, 20 марта, обещает быть теплым, но облачным. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается от +7°C до +9°C. Однако в ночь на пятницу может резко похолодать до -2°C. Ветер преимущественно будет западный, 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Московской области днем температура будет колебаться от +3°C до +8°C, а ночью местами столбик термометра опустится до -5°C.

В столичном планетарии отмечали, что в четверг, 20 марта, в Россию и другие страны Северного полушария Земли придет астрономическая весна.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что воздух в Центральной России в начале следующей недели прогреется до +10℃. Ночи до конца этой недели и в начале следующей недели ожидаются холодные с температурой воздуха в диапазоне от -5 до 0℃. Днем воздух прогреется до +7...+10℃, а в понедельник и во вторник «температура перевалит через десятиградусную отметку».

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.

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