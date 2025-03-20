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Потепление придет в Центральную Россию на следующей неделе

Вильфанд: потепление до +10℃ ждет Центральную Россию в начале следующей недели
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Алексей Майшев/РИА Новости

Температура в Центральной России в начале следующей недели прогреется до +10℃. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понижение температуры на 10-12℃ в центре европейской части страны — это не похолодание, а норма для марта, отметил синоптик.

Он рассказал, что в четверг, 20 марта, начнется постепенное повышение температуры. Ночи до конца этой недели и в начале следующей недели ожидаются холодные с температурой воздуха в диапазоне от -5 до 0℃. Днем воздух прогреется до +7...+10℃, а в понедельник и во вторник «температура перевалит через десятиградусную отметку».

Это связано с тем, что над территорией Центральной России установится антициклон. В связи с этим значительно повысится давление. В выходные оно будет близко к рекордным значениям для пятой пятидневки марта, подчеркнул Вильфанд.

«Поскольку будет мало облаков, ночью будет происходить выхолаживание подстилающей поверхности, температура станет понижаться ниже нуля, а днем, когда малооблачная погода и солнце, а солнечные лучи уже насыщены энергией, будет происходить процесс испарения снега, когда, минуя жидкую фазу, он сразу превращается в водяной пар», — добавил руководитель Гидрометцентра.

В Московском планетарии сообщили, что в четверг, 20 марта в Россию и другие страны Северного полушария Земли придет астрономическая весна.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.

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