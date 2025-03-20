В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна

Астрономическая весна придет в Россию и другие страны Северного полушария Земли в четверг, 20 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы в 12:01 мск, после этого наступит весеннее равноденствие. Равноденствие наблюдается два раза в год — в сентябре и марте.

«В Северном полушарии Земли в день весеннего равноденствия наступает астрономическая весна, а в Южном — осень», — рассказали в планетарии.

В этот день Солнце будет находиться в созвездии Рыб. После 20 марта оно будет восходить на северо-востоке и заходить на северо-западе. Световой день в РФ начнет увеличиваться — на широте Москвы к концу месяца его длина увеличится с 10 часов 41 минуты до 13 часов.

По прогнозу главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, потепление придет в Москву на следующей неделе.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.