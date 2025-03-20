В Мариуполе предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе

Управление ФСБ России по ДНР задержало с поличным жителя Мариуполя. Мужчина был причастен к подготовке теракта в отношении представителей органов местной власти, сообщает Штаб обороны Донецкой народной республики.

В сообщении говорится, что задержанный изымал из ранее подготовленных тайников части самодельного взрывного устройства и планировал привести его в действие у здания Приморской районной администрации.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 205.1 УК России .

По данному факту УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

15 марта сообщалось, что в Калужской области арестовали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожных путях.

14 марта в Москве студента одного из вузов Риада Сафарова обвинили в участии в террористической организации и приготовлении к теракту.

Ранее россиян предупредили о неизбежности наказания за поджоги и теракты.