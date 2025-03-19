Россиян предупредили о неизбежности наказания за поджоги и теракты

Краснов: поджоги и теракты под влиянием мошенников не избавят от наказания

Гражданам России, совершающим противоправные действия под влиянием мошенников, в любом случае не удастся избежать уголовной ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

Специалист отметил, что особая опасность преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий заключается в возникновении новых форм финансового и психологического террора. В результате граждане, которых злоумышленники смогли убедить в угрозе потери имущества, начали совершать поджоги и террористические акты. В том числе подрывать административные здания и объекты транспортной инфраструктуры.

На этом фоне Краснов потребовал от подчиненных сообщать общественности о каждом приговоре, вынесенном за совершение соответствующих преступлений.

«Чтобы граждане четко понимали, что совершение преступления не вернет похищенного, а строгое наказание за терроризм и диверсию неизбежно последует», — пояснил он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

10 марта пресс-служба полиции Тюменской области сообщила о задержании 21-летней девушки, устроившей пожар в одном из местных ресторанов. На допросе нарушительница общественного порядка заявила, что действовала по указанию мошенников.

Ранее студент московского вуза по заданию мошенников поджег дверь здания Федеральной службы безопасности РФ на Лубянской площади.