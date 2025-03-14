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Студента московского вуза обвинили в приготовлении к теракту

ТАСС: в Москве студента вуза обвинили в приготовлении к теракту
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РИА Новости

В Москве учащегося одного из вузов Риада Сафарова обвинили в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.

Студент проживал в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. Правоохранительные органы провели у него обыск и изъяли две гранаты, помповое ружье, ножи, а также книги, посвященные оружию и тактике ведения стрелкового боя, отметило агентство.

По информации ТАСС, Сафаров не признает вину и считает, что его оговорили однокурсники. Адвокаты фигуранта объяснили его тягу к оружию тем, что он собирался служить в силовых структурах.

В настоящее время молодой человек находится под стражей.

В конце февраля сообщалось, что в подмосковной Балашихе арестовали пятерых граждан России, включая несовершеннолетнего, по делу о подготовке теракта в воинской части. Их обвиняют в попытке поджечь военную технику, проникнув на территорию части через подкоп. Следствие также установило, что обвиняемые подожгли медицинский автомобиль одной из госструктур РФ, внутри которого находились кислородные баллоны. По данным правоохранителей, подозреваемые получали инструкции через Telegram от кураторов, связанных с украинскими спецслужбами.

Ранее появились подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.

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