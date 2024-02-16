Лиса украла телефон и записала себя на видео

В Англии лиса украла телефон у сотрудника по охране животных и сняла себя на видео, пишет издание UPI.

Офицер службы спасения животных Бен Фитцкоста рассказал, что ему поступил вызов о том, что в лесистой местности в Бэгшоте видели лису с травмированной лапой. Мужчина нашел пострадавшее животное и включил запись на своем телефоне, чтобы зафиксировать факт помощи.

Однако лиса, увидев гаджет, схватила его и убежала. В это время на устройстве все еще была включена запись видео, поэтому ей удалось записать короткий ролик со своим участием.

«Она подбежала, обнюхала его и убежала с ним», — вспоминает Бен.

Мужчина добавил, что смог забрать свой телефон обратно, но для этого ему пришлось побегать за лисой. После этого он опубликовал в соцсетях видео, добавив, что с животным все хорошо — за ним присматривают ветеринары.

Ранее в Шотландии женщина нашла в своей ванне дикую лису.