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Подполковника в отставке приговорили к 13 годам колонии

В Хабаровском крае подполковника приговорили к 13 годам колонии за перевод денег
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Shutterstock

Подполковника запаса в Хабаровском крае лишили звания и приговорили к 13 годам колонии строгого режима за перевод денег родственнице на Украину, его признали виновным в госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В пресс-службе судов заявили, что житель рабочего поселка Заветы Ильича Хабаровского края является противником военной операции на Украине, «по договоренности с проживающей на Украине близкой родственницей летом-осенью 2022 г. переводил ей денежные средства на Украину».

Суд установил, что из этих средств она финансировала украинский фонд, который закупал вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах армии Украины.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Санкт-Петербурге арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ России капитана первого ранга Олега Лопатиева. По данным издания, он требовал 8 млн рублей от гендиректора АО «Изумруд» за покровительство при реализации компанией контракта, заключенного в рамках оборонного заказа.

Ранее в Курске двух военных комендантов осудили за взятки.

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