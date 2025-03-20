Начальника радиотехнической службы ВМФ России отправили в СИЗО

Начальника радиотехнической службы ВМФ Лопатиева арестовали по делу о взятке

В Санкт-Петербурге по делу о взятке арестовали начальника радиотехнической службы ВМФ России капитана первого ранга Олега Лопатиева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

15 марта высокопоставленный офицер был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России в ресторане на территории аэропорта Пулково после того, как он получил 3 млн рублей от действовавшего под контролем оперативников бизнесмена.

По данным следствия, Лопатиев требовал 8 млн рублей от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева за покровительство при реализации компанией контракта, заключенного с военным ведомством в рамках оборонного заказа.

После задержания капитану первого ранга предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Санкт–Петербургский гарнизонный военный суд во время в закрытого заседания принял решение отправить Лопатиева на два месяца в следственный изолятор (СИЗО).

Обвиняемый свою вину не признал и просил оставить его под домашним арестом.

14 марта сообщалось, что Курский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военным комендантам, признав их виновными в вымогательстве взяток у военнослужащих.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить меры против взяточников.