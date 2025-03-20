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Четыре автобуса с военными попали в ДТП во Франции

BFMTV: во Франции несколько автобусов с военными попали в ДТП
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John Leicester/AP

Четыре автобуса, перевозивших военнослужащих Республиканской гвардии Франции, попали в ДТП. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что в результате происшествия пострадали более 30 человек. Издание отмечает, что столкновение произошло в 46 км к югу от Парижа на трассе А13. Легковой автомобиль пытался встроиться в колонну автобусов, но в результате один из них был вынужден резко затормозить, из-за чего следовавшие позади автобусы врезались в него.

На место происшествия прибыли более 40 сотрудников спасательной службы, несколько полос трассы были перекрыты на время устранения последствий ДТП.

До этого сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП.

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