ТАСС: осужденные за теракты военные ВСУ мешали работе банковской системы в РФ

Осужденные в России за теракт украинские военные создавали помехи работе банков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады младшем сержанте Александре Дземе и Денисе Попове.

«Незаконные действия обвиняемых Дземы и Попова повлекли существенное нарушение условий для работы кредитных учреждений, входящих в состав банковской системы Российской Федерации, ведения образовательной деятельности, оказания квалифицированной медицинской и социальной помощи», — указано в документах суда.

Военный суд ранее признал их виновными в совершении террористического акта из-за стрельбы по мирным жителям в Суджанском районе Курской области.

18 марта Западный окружной военный суд приговорил стрелка 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Романа Батерева к лишению свободы сроком на 16 лет за вторжение в Курскую область.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Британии заочно приговорили к 14 годам.