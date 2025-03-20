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Действия осужденных за теракты военных ВСУ привели к нарушению работы российских банков

ТАСС: осужденные за теракты военные ВСУ мешали работе банковской системы в РФ
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Anelo/Shutterstock

Осужденные в России за теракт украинские военные создавали помехи работе банков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады младшем сержанте Александре Дземе и Денисе Попове.

«Незаконные действия обвиняемых Дземы и Попова повлекли существенное нарушение условий для работы кредитных учреждений, входящих в состав банковской системы Российской Федерации, ведения образовательной деятельности, оказания квалифицированной медицинской и социальной помощи», — указано в документах суда.

Военный суд ранее признал их виновными в совершении террористического акта из-за стрельбы по мирным жителям в Суджанском районе Курской области.

18 марта Западный окружной военный суд приговорил стрелка 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Романа Батерева к лишению свободы сроком на 16 лет за вторжение в Курскую область.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Британии заочно приговорили к 14 годам.

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