Воевавшего за ВСУ наемника из Британии заочно приговорили к 14 годам

Наемника из Великобритании Кристофера Гаррета, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к лишению свободы на 14 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Верховный суд Донецкой народной республики выяснил, что с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где вошел в состав националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и принимал участие в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года иностранец уехал домой, а в феврале 2022 года вернулся обратно и вступил в ряды Интернационального легиона. Гаррет был участником боевых действий до ноября 2024 года.

В суде уточнили, что 40-летний британец получил вознаграждение на сумму свыше 3,5 млн рублей. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

12 марта сообщалось, что суд заочно приговорил наемника из США, 29-летнего гражданина США Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана, к 23 годам лишения свободы за теракт и наемничество. 6 августа прошлого года иностранец в составе одного из украинских вооруженных формирований вторгся на территорию Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.