Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского военного отправили в тюрьму за вторжение в Курскую область

Украинскому военному Батереву суд дал 16 лет за вторжение в Курскую область
close
Shutterstock

Стрелка 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Романа Батерева лишили свободы на 16 лет за вторжение в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Второй западный окружной военный суд выяснил, что в начале сентября прошлого года Батерев незаконно вторгся на территорию Суджанского района. Там фигурант принимал участие в минировании дорог и участков местности, оборудовании наблюдательно-огневых позиций. Кроме того, он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.

Впоследствии Батерев покинул боевую позицию и пытался заселиться в пустующий дом, где его нашли военнослужащие Вооруженных сил России.

В итоге фигуранта признали виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ). По решению суда первые четыре года Батерев проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

В феврале стало известно, что суд вынес приговор двум украинским военным Дмитрию Пиляю и Александру Середе за теракт в Курской области. Пиляя приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, затем — в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме и еще 12 лет — в колонии строгого режима.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами