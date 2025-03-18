Украинского военного отправили в тюрьму за вторжение в Курскую область

Украинскому военному Батереву суд дал 16 лет за вторжение в Курскую область

Стрелка 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Романа Батерева лишили свободы на 16 лет за вторжение в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Второй западный окружной военный суд выяснил, что в начале сентября прошлого года Батерев незаконно вторгся на территорию Суджанского района. Там фигурант принимал участие в минировании дорог и участков местности, оборудовании наблюдательно-огневых позиций. Кроме того, он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.

Впоследствии Батерев покинул боевую позицию и пытался заселиться в пустующий дом, где его нашли военнослужащие Вооруженных сил России.

В итоге фигуранта признали виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ). По решению суда первые четыре года Батерев проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

В феврале стало известно, что суд вынес приговор двум украинским военным Дмитрию Пиляю и Александру Середе за теракт в Курской области. Пиляя приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, затем — в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме и еще 12 лет — в колонии строгого режима.

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