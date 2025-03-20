Самолет с российскими военными, вернувшимися из плена, сел в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет с 175 российскими военнослужащими, которые были возвращены из украинского плена в результате обмена по формуле 175 на 175, приземлился на военном аэродроме Чкаловский в Московской области. Кадры с приземлением воздушного судна показал телеканал «Россия 24».

Посреднические усилия в обмене оказали ОАЭ. Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее кадры с вернувшимися из плена военными показала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что встретила их на белорусско-украинской границе. Представители министерства обороны России переодели их в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими, отметила омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что бойцы ВС РФ подтвердили, что они получали посылки и письма из дома, находясь в украинском плену.

Ранее российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену.