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Синоптик спрогнозировала москвичам потепление

Синоптик Позднякова: потепление ожидается в Москве с 24 марта
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Потепление вернется в Москву на следующей неделе, с 24 марта. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, более теплая погода придется на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить +10°С», — сказала синоптик.

По ее словам, в среду, 19 марта, в столице возможны небольшие осадки. При этом в остальные дни до конца недели они не ожидаются. Ночью в ближайшее время будет сохраняться небольшой мороз, температура воздуха составит 0...-2°С. Днем она будет находиться в пределах +6...+8°С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. По его словам, в этот день за счет старта адвекции теплого воздуха и усиления влияния погожего антициклона начнется возвращение комфортной весенней погоды, под утро не ниже -3°C…+2°C, дневная температура повысится до +4°C…+9°C.

Тишковец добавил, что в субботу, 22 марта, воздух в столице днем прогреется до +5°C...+10°C. Ночью будет около 0°C. В воскресенье, 23 марта, «станет еще на градус-другой выше», отметил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о возможном похолодании в конце марта.

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