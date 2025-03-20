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Миллиарды рублей взыскали с экс-руководителей Корпорации развития Курской области

Суд взыскал с экс-руководителей Корпорации развития Курской области ₽4,1 млрд
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Shutterstock

Суд взыскал более четырех миллиардов рублей с восьми организаций и девяти физических лиц, включая бывших руководителей «Корпорации развития Курской области». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Ленинский районный суд г. Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с них госпошлину в размере 900 тыс. руб.

Владимир Лукин — бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области». Его бывшие заместители — Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. Ответчиками также выступили Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин.

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Лукина и его бывшего заместителя Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.

По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее уголовные дела о строительстве укреплений в Курской области передали в Москву.

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