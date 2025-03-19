Белоруссия начнет выдавать электронные визы с 20 марта

Иностранные граждане с 20 марта смогут въезжать в Белоруссию по электронной визе, заявили в министерстве иностранных дел республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что такая опция будет доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран.

В МИД добавили, что электронные визы будут однократными и индивидуальными, их будут выдавать автоматически на срок не более 30 суток.

До этого сообщалось, что соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз вступило в силу 11 января 2025 года.

Соглашение регулирует порядок пересечения границы для иностранных граждан и лиц без гражданства, позволяя им въезжать и находиться на территориях обеих стран Союзного государства при наличии визы одной из них или другого документа, удостоверяющего личность. Кроме того, для граждан Украины предусмотрен особый порядок въезда через определенные пункты пропуска.

Ранее в Белоруссии ввели электронные визы для иностранцев.