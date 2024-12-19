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В Белоруссии ввели электронные визы для иностранцев

Совмин Белоруссии ввел электронные визы для граждан 67 стран
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Depositphotos

В Белоруссии ввели электронные визы для граждан 67 стран. Об этом говорится на сайте Национального правового интернет-портала страны.

Документ вносит изменения в визовые правила страны. Документ был дополнен главой о введении электронной визы. В публикации сказано, что такие визы будут выдаваться в автоматизированной системе «Консул».

Электронные визы будут доступны владельцам обычных паспортов 67 государств, среди которых США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие. В документе отмечается, что иностранные граждане смогут получить визу в личном кабинете единого портала электронных услуг ОАИС. Услуга будет рассматриваться в течение семи дней. В постановлении подчеркивается, что электронные визы не будут выдаваться в срочном порядке.

«Электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток», — говорится в сообщении.

Получить визу можно для туристических, деловых, образовательных и культурных целей.

До этого заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что соглашение о взаимном признании российских и белорусских виз вступит в силу в середине января 2025 года.

Ранее сообщалось, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз.

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