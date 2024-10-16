Володин призвал исключить две профессии из списка для выдачи ВНЖ

Сферы здравоохранения и образования следует исключить из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС.

«Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов. И мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», — заявил парламентарий.

Володин также отметил, что необходимо обсудить целесообразность привлечения мигрантов в сферу здравоохранения. По его мнению, вместо этого стоило бы «сделать все», чтобы выпускники российских профильных вузов «пошли в профессию».

Володин также заявлял, что нижняя палата российского парламента на следующей неделе рассмотрит законопроекты о введении внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой на встрече с главами дипломатических миссий стран — участников СНГ в МИД России заявил, что трудовые мигранты перед выездом в Россию должны проходить надлежащую подготовку, особенно в области истории страны и русского языка.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.