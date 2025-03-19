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В США вооруженного мужчину заметили около штаб-квартиры ЦРУ

CBS: полиция выехала к штаб-квартире ЦРУ, где был замечен вооруженный мужчина
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Gabrielle Crockett/Reuters

Неизвестного вооруженного мужчину заметили возле штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли (штат Вирджиния). Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, мужчина, замеченный на прилегающей к офису ЦРУ улице, «испытывает психологический кризис».

На место выехали полицейские, саперы и спецназ.

Сообщается, что правоохранители перекрыли бульвар Долли Мэдисон и стягивают дополнительные силы.

9 марта сотрудники Секретной службы США выстрелили в вооруженного мужчину возле Белого дома. По данным службы, сообщения о подозрительном человеке поступили еще в субботу от местной полиции, которая передала, что в Вашингтон из штата Индиана приехал «человек с суицидальными наклонностями».

Его автомобиль был обнаружен в ночь на воскресенье у здания исполнительного офиса Эйзенхауэра. Когда правоохранители подошли к мужчине, он стал размахивать огнестрельным оружием, после чего началась перестрелка, в результате которой нарушитель был доставлен в больницу. Сотрудники Секретной службы в ходе операции не пострадали.

Ранее в Вашингтоне у Капитолия задержали подозрительного человека.

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