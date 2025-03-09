Секретная служба США выстрелила в вооруженного мужчину у Белого дома

Секретная служба США открыла огонь по неизвестному с оружием у Белого дома

Сотрудники Секретной службы США выстрелили в вооруженного мужчину возле Белого дома. Об этом говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном в социальной сети X.

По ее данным, сообщения о мужчине поступили еще в субботу от местной полиции. По данным правоохранителей, в Вашингтон из штата Индиана приехал «человек с суицидальными наклонностями». Его автомобиль был обнаружен в ночь на воскресенье у здания исполнительного офиса Эйзенхауэра.

«Они также увидели неподалеку человека, который подходил под описание. Когда сотрудники [службы] приблизились, он стал размахивать огнестрельным оружием, после чего началась вооруженная конфронтация, в ходе которой наши сотрудники открыли огонь», — говорится в заявлении.

Мужчину доставили в местную больницу. Его состояние неизвестно. Сотрудники Секретной службы в ходе операции не пострадали, следует из заявления.

В декабре прошлого года полиция задержала мужчину, который пытался перелезть через ограду Белого дома. Представитель Секретной службы уточнил, что экс-президент США Джо Байден, находившийся в тот момент в резиденции, не подвергся опасности.

Ранее Секретная служба США наняла режиссера «Трансформеров» для создания рекламы.