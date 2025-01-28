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В Вашингтоне у Капитолия задержали подозрительного человека

NBC: у Капитолия задержали человека якобы с коктейлем Молотова
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Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff for Public Affairs (CC BY 2.0)

В Вашингтоне у здания конгресса США задержали мужчину, утверждающего, что у него с собой имеется бутылка с зажигательной смесью и нож. Об этом, ссылаясь на полицию Капитолия, сообщает телеканал NBC.

Правоохранители задержали подозреваемого у пандуса к южному входу в Капитолий за «незаконную деятельность». Пока не ясно, действительно ли у мужчины были с собой «коктейль Молотова» и нож.

9 января сообщалось, что в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, пытавшегося пронести холодное оружие в Капитолий. Злоумышленник, который намеревался пройти в Центр посетителей конгресса США (CVC), имел при себе мачете и три ножа.

2 января у здания конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль. Сообщалось, что водитель машины сначала ехал по дорожке для пешеходов, а потом заехал на газон. Мужчину задержали правоохранители.

Ранее в США сообщили о росте числа угроз в адрес членов конгресса.

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