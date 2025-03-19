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Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае превысила 4 тыс. «квадратов»

Оперштаб Кубани: площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 4250 квадратов
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 4250 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе, по состоянию на 18:00 мск, составляет 4 250 кв. метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что группировку тушения пожара на нефтебазе увеличили до 357 человек и 140 единиц техники. До этого сообщалось, что в тушении пожара задействовано 276 специалистов, 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Как позже сообщили в региональном оперштабе, ситуацию контролируют экстренные службы.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.

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