Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратных метров

Оперштаб Кубани: площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 3750 «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

Власти уточняют, что огнем охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — уточняется в сообщении.

Для тушения привлекли дополнительные силы. На данный момент задействованы 276 специалистов, а также 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Как позже сообщили в региональном оперштабе, ситуацию контролируют экстренные службы.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.