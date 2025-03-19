Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратных метров

Оперштаб Кубани: площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 3750 «квадратов»
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

Власти уточняют, что огнем охвачен резервуар, из которого происходила утечка нефтепродуктов.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — уточняется в сообщении.

Для тушения привлекли дополнительные силы. На данный момент задействованы 276 специалистов, а также 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Как позже сообщили в региональном оперштабе, ситуацию контролируют экстренные службы.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами