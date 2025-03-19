В Краснодарском крае держат на контроле ситуацию с пожаром на нефтебазе

Оперштаб Кубани: ситуация на нефтебазе находится под контролем экстренных служб

Экстренные службы Краснодарского края держат на контроле ситуацию в районе станицы Кавказской, где горят нефтепродукты. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале оперштаба Кубани.

«Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем», — сказано в сообщении.

На месте работают 227 человек и 99 единиц техники, уточнили в оперштабе.

Как уточнили власти до этого, площадь возгорания увеличилась до 1700 квадратных метров. В ночное время произошла утечка нефтепродуктов из резервуара с последующим возгоранием.

19 марта оперштаб региона сообщал, что пожар на нефтебазе начался после падения украинских беспилотников. Атака дронов противника была отражена. Площадь возгорания на нефтебазе составляет 20 квадратных метров. Расположенный между резервуарами трубопровод получил повреждение. Произошло срабатывание автоматической системы пожаротушения и охлаждения. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.