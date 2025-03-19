Сербия пригласила спецслужбы РФ и США для расследования применения звуковой пушки

Власти Сербии пригласили представителей ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протестах в Белграде. Об этом заявил и.о. премьера Милош Вучевич, передает ТАСС.

«Я подписал официальные документы, в которых попросил ФБР и ФСБ приехать и провести независимое расследование по факту применения звуковой пушки. <...> Мы пригласили две самые известные и уважаемые в мире службы безопасности», — сказал он.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, посвященной инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

В оппозиции рассказали, что 15 марта мирные протестующие в сербской столице «подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия».

Ранее протестующие в Белграде разгромили тракторы сторонников президента Сербии Александара Вучича.