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Более 100 жилых домов оказались под угрозой подтопления в Красноярском крае

МЧС РФ: на реке Минусинка в Красноярском крае произошел размыв земляной насыпи
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КГКУ «Спасатель»/VK

Размыв земляной насыпи произошел на реке Минусинка, протекающей в Красноярском крае, из-за выхода воды из ее русла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что поврежденное инженерное сооружение находится в городе Минусинск.

«Существует угроза подтопления 120 жилых домов», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что на место была направлена аэромобильная группировка регионального управления МЧС РФ. В Минусинск отправили 50 специалистов и восемь единиц техники, в том числе одну насосную станцию и два плавучих средства.

«Выставлен временный гидрологический пост. Подготовлены два пункта временного размещения на 150 человек», — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 247 сотрудников экстренных служб. Они, в свою очередь, задействовали 57 единиц техники.

18 марта в Главном управлении МЧС РФ по Республике Башкортостан заявили, что в двух районах региона на фоне паводка затопило 49 придомовых территорий. Речь идет об участках в Архангельском и Ишимбайском районах.

Ранее в МЧС РФ сообщили о неблагоприятном прогнозе по весенним паводкам и пожарам в стране.

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