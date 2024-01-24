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Украина выдвинула заочные обвинения главе российской корпорации по производству ракет

СБУ выдвинула обвинения в адрес гендиректора российской КТРВ Обносова

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РИА «Новости»

Украина выдвинула заочные обвинения в адрес гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова», — говорится в публикации.

По утверждению ВСУ, «чиновник входит в близкое окружение Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы».

В публикации уточняется, что Обносов обвиняется по статье о пособничестве в агрессии против Украины. Планируется объявить его в международный розыск. Помимо этого, ВСУ проводит действия по выявлению и блокированию неназванных иностранных активов, которыми якобы может владеть гендиректор КТРВ, для дальнейшего обращения их в доход Украины.

20 января на Украине объявили в розыск экс-лидера запрещенной Компартии Петра Симоненко. Политика обвиняют в призывах к захвату власти.

19 января стало известно, что на Украине будут заочно судить чеченского депутата Магомеда Даудова. Парламентарию предъявили обвинение в «посягательстве на территориальную целостность, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, а также оправдание спецоперации РФ».

Ранее СБУ обвинила в подрывной деятельности бывшего послушника Киево-Печерской лавры.

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