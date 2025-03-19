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Генпрокурор назвал стоимость имущества, изъятого у коррупционеров в 2024 году

Краснов: в 2024 году у чиновников изъяли имущество на сумму 504 млрд рублей
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2024 году по искам прокуроров у коррумпированных чиновников изъято имущество на сумму 504 млрд рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства, подчеркнув эффективность судебных механизмов в борьбе с незаконным обогащением, передает ТАСС.

«Основным инструментом, который наиболее чувствителен для нарушителей и имеет долгосрочный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа. За год чиновники лишились незаконно нажитого на 504 млрд рублей», — сообщил Краснов.

В 2024 году выявлено 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 73 тыс. должностных лиц. Уволено за утрату доверия 703 человека. Возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел, отметил Краснов.

«С учетом решения Конституционного суда, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам, действуйте увереннее», — обратился Краснов к сотрудникам прокуратуры.

Также Краснов заявил о неизбежности наказания для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали и расстреливали мирных жителей Курской области.

Ранее суд обратил в доход государства акции одного из крупнейших производителей свинца.

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