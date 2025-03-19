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Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на срочную службу

Госдума приняла в первом чтении закон о призыве на срочную службу в течение года
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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу должно быть исполнено в течение года с момента его принятия, если оно не было реализовано в период призывной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта стала группа депутатов под руководством главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

Документ предполагает, что решение о призыве на военную службу, не исполненное в рамках текущей призывной кампании, должно быть реализовано в последующие периоды призыва в течение года с момента его принятия. Это возможно при условии, что к моменту исполнения решения не возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», которые могут стать основанием для изменения решения.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность формирования единой призывной комиссии для городов федерального значения, а также для двух и более муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

В начале февраля министерство обороны России внесло изменения в список болезней, которые проверяют на медицинской комиссии и освидетельствовании военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. Также изменения коснулись требований к состоянию здоровья граждан, которые хотят заключить контракт с оборонным ведомством, поступить в высшие военные учебные заведения либо подлежат призыву на срочную службу.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.

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